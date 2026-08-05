أسهم سبيس إكس تهوي في البورصة بعد اصطدام صاروخها بالقمر

تراجعت أسهم شركة سبيس إكس، اليوم الأربعاء، بأكثر من 8% لتسجل 114.90 دولار، بعد إعلان نتائجها الفصلية الأولى منذ إدراجها في البورصة، بالتزامن مع تقارير عن اصطدام جزء من صاروخ فالكون 9 بالقمر.

وأفادت تقارير أن جزءاً يزن أربعة أطنان من الصاروخ، انفصل خلال مهمة في يناير 2025 حملت مركبات هبوط أميركية ويابانية، ارتطم بالقمر بسرعة تجاوزت 5400 ميل في الساعة.

وقفزت إيرادات الشركة 92% إلى 7.81 مليار دولار متجاوزة توقعات السوق عند 6.93 مليار دولار، فيما جاءت الخسائر أقل من المتوقع.

لكن المستثمرين انزعجوا من زيادة النفقات الرأسمالية ستة أضعاف لتصل إلى 18.4 مليار دولار في الربع الثاني، معظمها موجه للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ما دفع السهم للتراجع دون سعر الطرح البالغ 135 دولار.