"المركزي المصري": ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 56.30 مليار دولار بنهاية يوليو

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، التي تمثل الأصول الأجنبية لدى البنك، إلى 56.30 مليار دولار أميركي بنهاية يوليو 2026. وأوضح البنك، في بيان أصدره اليوم، أن صافي الاحتياطيات ارتفع مقارنة بنهاية يونيو الماضي، عندما سجل 55.07 مليار دولار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتوفير احتياجاته من النقد الأجنبي.