ارتفاع أسعار الذهب وتباين المعادن النفيسة الأخرى
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، اليوم، مع تراجع الدولار، في حين يترقب المتعاملون في السوق صدور بيانات الوظائف الأميركية .
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4081.09 دولار للأوقية (الأونصة) ، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 4137.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 59.61 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1732 دولارا والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1348 دولارا.
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