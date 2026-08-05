ارتفاع أسعار الذهب وتباين المعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ⁠طفيف في التعاملات المبكرة، اليوم، مع تراجع الدولار، في حين يترقب المتعاملون في السوق صدور بيانات الوظائف الأميركية .

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4081.09 دولار للأوقية (الأونصة) ، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 4137.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ​إلى 59.61 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 ⁠بالمئة إلى 1732 دولارا والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1348 دولارا.