ارتفاع طفيف في أسعار النفط و"برنت" عند 84.39 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم، بعد تراجعها الحاد في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا، أو 0.7%، إلى 84.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجعت 7% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا، أو 0.7%، إلى 80.95 دولار، بعد انخفاضه بأكثر من 5% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوع.