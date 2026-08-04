استقرار الذهب عند 4055 دولارا للأوقية وتباين أداء المعادن النفيسة
استقر سعر الذهب، اليوم، مع تباين أداء المعادن النفيسة الأخرى.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4055.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:42 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6% إلى 4055.10 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 58.24 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1633.88 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1262 دولارا.
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