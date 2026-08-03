الذهب يفقد بريقه مع انحسار المخاوف بشأن التضخم

ارتفعت أسعار ⁠الذهب، اليوم، مع تراجع النفط بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران أملاً في التوصل إلى اتفاق سريع، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4067.06 دولار للأوقية (الأونصة) .

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 4065.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 58.02 ​دولار للأوقية ، وزاد سعرالبلاتين 0.7 بالمئة إلى ⁠1653.78 دولار، وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1293 دولارا للأوقية.