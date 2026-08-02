توصية بتسجيل الدخول إلى الحسابات قليلة الاستخدام لتجنب حذفها

قالت شركة «غوغل» إنه ينبغي للمستخدم تسجيل الدخول إلى الحسابات التي لا يستخدمها بانتظام، ويرغب في الاحتفاظ بها، بين الحين والآخر، لتجنب حذفها بسبب عدم النشاط.

وأوضحت أنه إذا لم يتم تسجيل الدخول إلى أحد الحسابات لمدة عامين، فقد يُحذف، في حين تتطلب منصة «إكس» تسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل 30 يوماً.

أما شركة «سوني»، فتحتفظ بحق حذف حسابات شبكة «بلاي ستيشن» بعد ثلاث سنوات من عدم النشاط.

ولتجنب حذف الحساب، يُنصح بتسجيل الدخول إليه من حين لآخر، ومراجعة سياسة الخدمة المتعلقة بعدم النشاط، والتي تكون متاحة عادة في قسم المساعدة أو الدعم على الموقع الإلكتروني للخدمة.

كما يُنصح بتحديد موعد متكرر في التقويم لتذكير المستخدم بتسجيل الدخول إلى هذه الحسابات.