تدابير لترشيد استهلاك الطاقة في السيارات الكهربائية

أورد موقع السيارات الألماني «ماين أوتو.دي» أنه يمكن ترشيد استهلاك الطاقة في السيارات الكهربائية من خلال اتباع عدد من التدابير المهمة، أبرزها اعتماد أسلوب قيادة هادئ ومتزن.

وأوضح الموقع أن التسارع المفاجئ والقيادة بسرعات مرتفعة لفترات طويلة يرفعان استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، في حين تسهم القيادة السلسة والاستفادة من نظام استرداد طاقة الكبح في تحسين كفاءة السيارة وإطالة مدى البطارية.

كما ينبغي الاهتمام بحالة البطارية، وتجنب تعريضها لدرجات حرارة منخفضة جداً أو مرتفعة لفترات طويلة، لأن الطقس البارد يقلل من كفاءتها، ويجبر السيارة على استهلاك مزيد من الكهرباء لتدفئة البطارية والمقصورة، ما ينعكس مباشرة على مدى القيادة.

وتلعب الإطارات أيضاً دوراً مهماً في استهلاك الطاقة؛ إذ إن الحفاظ على ضغط الهواء الموصى به يقلل من مقاومة التدحرج، ويساعد السيارة على قطع مسافات أطول باستخدام كمية أقل من الطاقة الكهربائية.

ومن الأفضل كذلك استخدام أنظمة التدفئة وتكييف الهواء باعتدال، لأن تشغيلها بصورة مستمرة يستهلك جزءاً من طاقة البطارية، خصوصاً خلال الرحلات القصيرة.

وينطبق الأمر نفسه على حمل الأمتعة غير الضرورية، إذ يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة استهلاك الطاقة.