نصائح للحماية من «التصيد الاحتيالي» في الألعاب

أوصت بوابة حماية المستهلك الألمانية «ووتش ليست إنترنت» عشاق الألعاب الإلكترونية بتوخي الحذر من المواقع التي تعد بتوفير أزياء أو عناصر مجانية، أو رصيد مجاني داخل الألعاب، مؤكدة ضرورة عدم تسجيل الدخول إلى هذه المواقع باستخدام حسابات أو منصات الألعاب.

وأوضح الخبراء، أن مثل هذه المواقع تكون في الغالب فخاخاً للتصيد الاحتيالي، إذ يستخدمها القراصنة لسرقة بيانات تسجيل الدخول إلى الحسابات، ثم الاستيلاء على عناصر قيّمة من بينها سجلات التقدم داخل اللعبة والمحتويات التي اشتراها المستخدم وبيانات الدفع المخزنة في الحساب.

وأشاروا إلى أن هذه العناصر يمكن إعادة بيعها بمبالغ كبيرة، لافتين إلى أنه كلما زاد الوقت أو المال المستثمر في حساب الألعاب، ازدادت جاذبيته بالنسبة إلى القراصنة.

وإذا وقع المستخدم ضحية لعملية تصيد احتيالي أو شارك بيانات تسجيل الدخول أو رموز الأمان الخاصة به، فينصح باتخاذ الإجراءات التالية فوراً:

- تغيير كلمة المرور، إذا كان لايزال قادراً على الوصول إلى الحساب، أما إذا فقد إمكانية الوصول إليه، فعليه استخدام خاصية استعادة الحساب أو التواصل مع الدعم الفني.

- تأمين حساب البريد الإلكتروني، نظراً إلى إمكانية استخدامه لاستعادة حسابات أخرى، وذلك من خلال تغيير كلمة المرور وتفعيل المصادقة الثنائية (2FA)، إذا لم تكن مفعلة مسبقاً.

- الاتصال بالبنك وتقديم بلاغ إلى الشرطة في حال إساءة استخدام بيانات الدفع أو التعرض لخسائر مالية.

- الاحتفاظ بلقطات شاشة لمواقع التصيد الاحتيالي والرسائل الإلكترونية والرسائل النصية ذات الصلة.

- تنبيه الآخرين، لأن الحساب المسروق قد يُستخدم في تنفيذ محاولات احتيال جديدة.

ولتقليل مخاطر التعرض للتصيد الاحتيالي، ينصح الخبراء بتفعيل المصادقة الثنائية (2FA) في جميع الحسابات، بما فيها حسابات الألعاب بجانب قراءة رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن رموز تحقق بعناية، والتأكد مما إذا كانت مرتبطة بتسجيل الدخول أو بتغيير بيانات الحساب.

كما نصح الخبراء بمراجعة التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تمتلك صلاحية الوصول إلى الحسابات بصورة دورية، وإزالة أي تطبيق أو موقع غير معروف، واستخدام كلمة مرور قوية ومختلفة لكل حساب، أو الاعتماد على تقنية «Passkeys» إن كانت متاحة، لأنها توفر وسيلة أكثر أماناً لتسجيل الدخول دون الحاجة إلى كلمة مرور.