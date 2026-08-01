مسؤول في الفيدرالي الأميركي: رفع الفائدة فوراً وبيع السندات يهدد مصداقية مكافحة التضخم

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، إن موجة بيع سندات الخزانة الأميركية هذا الأسبوع وجّهت "رسالة واضحة إلى الفيدرالي بضرورة تعزيز مصداقيته في مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة عند الحاجة".

وأضاف أن اتخاذ خطوات تدريجية ومبكرة لرفع الفائدة سيكون أقل كلفة وأقل إرباكاً للاقتصاد من الانتظار ثم الاضطرار إلى تنفيذ زيادات أكبر لاحقاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، في قرار صدر بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، بعدما طالب ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وأوضح موسالم، الذي لا يملك حق التصويت هذا العام لكنه يشارك في مناقشات اللجنة، أنه أيّد رفع الفائدة خلال الاجتماع الأخير، معتبراً أن الاقتصاد لا يزال يواجه ضغوطا تضخمية ناجمة عن صدمات العرض واستمرار قوة الطلب.