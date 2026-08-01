ارتفاع أسعار النفط و "برنت" يتخطى 90 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند التسوية الجمعة، لتسجل بذلك أكبر زيادة شهرية منذ مارس، مدعومة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار بما يعادل 1.2% لتصل إلى 90.12 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار أو 1.3% لتصل إلى 84.67 دولار للبرميل.

وسجل برنت بذلك مكاسب بلغت 24 بالمئة في يوليو، وخام ‌غرب تكساس الوسيط 21%.