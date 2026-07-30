طائرة ركاب تكمل رحلة مدتها 24 ساعة دون توقف وتقترب من دخول الخدمة

هبطت طائرة إيرباص تابعة لشركة "كانتاس" في تولوز بفرنسا بعدما قطعت مسافة 12 ألفاً و460 ميلاً في 24 ساعة و24 دقيقة، دون توقف من ملبورن بأستراليا.

وكانت الرحلة اختباراً لمشروع شركة الطيران الذي طال انتظاره، "مشروع شروق الشمس"، والذي يهدف إلى تقديم أولى الرحلات الجوية بدون توقف بين سيدني ولندن بدءاً من العام المقبل، وسيكون هذا الطريق أطول خدمة ركاب تجارية في العالم.

وفي عام 2017، أعلنت "كانتاس" عن خطط لربط أستراليا بلندن ونيويورك برحلات جوية مباشرة، من شأنها أن تقلل أوقات السفر الحالية بما يصل إلى 4 ساعات عن طريق الاستغناء عن التوقف في آسيا أو الشرق الأوسط أو أميركا الشمالية، بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

وللقيام بذلك، طلبت "كانتاس" 12 طائرة إيرباص A350-1000ULR في عام 2022، معدلة خصيصاً. وبعد عدة تأخيرات، بدأت الرحلات التجريبية الشهر الماضي.

وكانت الرحلة الرئيسية الأولى من تولوز، المقر الرئيسي لشركة "إيرباص"، إلى ملبورن، واستغرقت 19 ساعة و12 دقيقة.

كما استغرقت رحلة العودة هذا الأسبوع وقتاً أطول، حيث حاول فريق الرحلة - المكون من العديد من أفراد طاقم اختبار طيران "إيرباص"، واثنين من مهندسي التصميم، واثنين من الطيارين الفنيين لشركة "كانتاس"، محاكاة أطول طريق تجاري محتمل وحساب التحويلات غير المتوقعة، وفقاً لشركة "إيرباص".

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "كانت هذه أطول رحلة على الإطلاق لطائرة إيرباص"، وأضاف: "نحن الآن نقوم بتقييم البيانات مع السلطات المختصة، لتحديد ما إذا كانت مؤهلة أيضاً كرقم قياسي عالمي رسمي."

وحسب البيانات، فإن أكثر من 3.6 مليون شخص تتبعوا مسار الطائرة على موقع Flightradar24، وهي ثاني أكثر الرحلات التي يتم تتبعها في تاريخ الموقع.

وتتوقع "كانتاس" أن رحلة سيدني إلى لندن، التي ستستغرق ما يصل إلى 22 ساعة، ستعمل يومياً بدءاً من أكتوبر 2027. وقالت شركة الطيران إنه لا يوجد توقيت لبدء الخدمة بين نيويورك وسيدني، على الرغم من توقع مزيد من التفاصيل في العام المقبل.