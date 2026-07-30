ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4080.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.1 بالمئة إلى 4078 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 58.20 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1616.84 دولار، وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1270.50 دولار.
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