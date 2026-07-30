ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت ⁠أسعار الذهب، اليوم، في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4080.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة ‌للذهب ⁠تسليم أغسطس بنسبة 1.1 بالمئة إلى 4078 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة ⁠في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 58.20 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة ​إلى 1616.84 دولار، وصعد البلاديوم ⁠1.9 بالمئة إلى 1270.50 دولار.