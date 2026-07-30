أغلى 10 ساعات بيعت في مزادات سوذبيز خلال 2026

حققت أغلى 10 ساعات بيعت في مزادات سوذبيز خلال عام 2026 نحو 10 ملايين دولار، في ظل منافسة قوية بين مقتنين من مختلف أنحاء العالم على اقتناء أندر الساعات الفاخرة من أشهر دور صناعة الساعات.

وتصدرت ساعة A. Lange & Söhne Grande Complication، المصنوعة نحو عام 1916، قائمة أعلى المبيعات، بعدما بيعت مقابل 2.04 مليون دولار، تلتها ساعة Cartier London Crash المصنوعة نحو عام 1987 بسعر 1.99 مليون دولار، ثم ساعة Patek Philippe Single Button Chronograph من عام 1924، والتي حققت 1.96 مليون دولار.

وشهدت القائمة حضوراً قوياً لعلامات عالمية، من بينها Rolex وPatek Philippe وF.P. Journe وCartier وA. Lange & Söhne، مع بيع عدة ساعات تجاوزت قيمتها مليون دولار، من بينها إصدارات نادرة من Rolex Daytona "Paul Newman"، وTourbillon Pour le Mérite من لانغه، وPatek Philippe Ref. 605 HU، وF.P. Journe Tourbillon Souverain Ruthenium.

كما ضمت القائمة ساعة F.P. Journe Vagabondage الخاصة بلاعب كرة القدم الأميركي السابق توم برادي، والتي بيعت مقابل 960 ألف دولار، إلى جانب ساعة Cartier Paris Skeleton المصنوعة من الذهب الأصفر، والتي سجلت 947.6 ألف دولار.

وتعكس نتائج مزادات سوذبيز استمرار الطلب العالمي على الساعات الفاخرة والنادرة، وسط إقبال متزايد من هواة الجمع والمستثمرين على القطع التاريخية والإصدارات محدودة الإنتاج.