ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 90.74 دولاراً للبرميل

قفزت أسعار النفط بنحو 7% ​الأربعاء، مع استئناف الضربات الجوية في الشرق الأوسط، مما زاد المخاوف بشأن تقلص الإمدادات، ‌في وقت ​أظهرت فيه بيانات حكومية أميركية هبوط مخزونات الخام إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.65 دولار بما يعادل 7.91 بالمئة لتسجل 90.74 دولاراً للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.20 دولار أو 6.56 بالمئة إلى 84.46 دولاراً.