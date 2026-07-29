وزارة البترول المصرية: السيطرة على حريق اندلع في سفينتي إعادة تغويز وتخزين في ميناء دمياط دون إصابات

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، وقوع حريق في سفينة إعادة تغويز وأخرى للتخزين بميناء دمياط اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.

كما أهابت بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية للموقف، والإعلان عن أي مستجدات.