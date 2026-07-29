سعر الذهب يتذبذب قبل قرار الفائدة الأميركية مع تصاعد التوترات مع إيران

تذبذب سعر الذهب قبل قرار دقيق ومتوازن بشأن سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الأربعاء بينما تصاعد القتال في الشرق الأوسط، بعد فترة هدوء لفترة قصيرة.

وتداولت السبائك الذهبية ضمن نطاق ضيق بعد تراجعها بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة، لتستقر بالقرب من 4035 دولارا للأونصة. وتشير مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة تقارب الثلث لرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وهو مستوى عال من عدم اليقين غير معتاد ، قبل صدور القرار بفترة قصيرة، وفقا لمعايير السنوات الأخيرة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

وعادة ما تشكل تكاليف الاقتراض المرتفعة عائقا أمام الذهب، الذي لا يدر عائدا. ومن المرجح أن يجد صناع السياسات أنفسهم أمام أمرين: إما قراءة للتضخم أقل من الموقع في يونيو وارتفاع أسعار النفط مؤخرا، والذي رافق تصاعد حدة القتال بين الولايات المتحدة وإيران هذا الشهر.