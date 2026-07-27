«أوبن أيه آي» تتوسع في أيرلندا لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية العملاقة «أوبن أيه آي» توسيع مقرها الأوروبي في العاصمة الأيرلندية دبلن وتوفير 250 وظيفة جديدة.

كما تعتزم الشركة المطورة لتطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي تأجير 88 ألف قدم مربع في مبنى تروبيكال فروت ويرهاوس لتلبية «الطلب سريع النمو من جانب المستخدمين والعملاء والمطورين في مختلف أنحاء أوروبا»، بحسب بيان أوبن أيه.آي التي تضم حاليا حوالي 100 موظف في أيرلندا.

وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن الشركة تدرس توسيع مقرها في دبلن، مما يبرز السباق العالمي في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن أيرلندا تستضيف بالفعل المقار الأوروبية للعديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل ميتا بلاتفورمس والفابت. كما تعتزم أنثروبك المنافسة لشركة أوبن أيه.آي زيادة عدد العاملين لديها في دبلن.

وأشارت بلومبرغ إلى أن أيرلندا تأثرت بشكل غير متناسب بعمليات تسريح العمال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت كل من ميتا بلاتفورمس ومنصة تيك توك التابعة لشركة بايت دانس عن تقليص عدد موظفيها في أيرلندا.

في المقابل ذكرت «أوبن أيه آي» أن الوظائف الجديدة التي ستوفرها في أيرلندا ستكون في مجالات الهندسة، وإدارة المستخدمين، والموارد البشرية، والشؤون المالية، وحماية الخصوصية، والشؤون القانونية.

من ناحيته قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيان: «إن قاعدة المواهب في أيرلندا ونظامها البحثي القوي يضعانا في موقع قوي للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي».