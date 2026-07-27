شي إن تخسر 99 مليون دولار خلال الربع الأول

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية شي إن نتائج ضعيفة خلال الربع الأول من العام الحالي وقبل الطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة هونج كونج.

وبحسب إفصاح قدمته الشركة الموجود مقرها في الصين لبورصة هونج كونج للأوراق المالية، بلغت خسائرها خلال الربع الأول 99 مليون دولار، مقابل أرباح بقيمة 395 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، زاد إجمالي حجم أعمال الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.1% سنويا إلى 05.9 مليار دولار.

ولا يوجد أي تأكيد لقدرة شي إن على المحافظة على ربحيتها في المستقبل، حيث تعتقد أن أنشطتها التجارية تواجه مخاطر "الكثير منها خارجة عن سيطرتها"، بحسب بيانها الرسمي.

ووفقاً لشي إن، فإن المخاطر التي تهدد أنشطتها التوترات الدولية التي تؤثر على السياسة التجارية وبالتالي بيع المنتجات. كما أشارت الشركة إلى القواعد الحكومية باعتبارها خطر على نشاطها.

وأشارت شي إن بشكل خاص إلى إلغاء الولايات المتحدة لقاعدة الحد الأدنى للطرود البريدية المعفاة من الجمارك، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف نشاطها في الولايات المتحدة، كما يفرض الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة حتى على الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 150 يورو (73,170 دولار).

يذكر أن شي إن تشحن سلعها من الشركات المصنعة في الصين مباشرة إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم، حيث تتيح السلع بأسعار منخفضة بشكل خاص.