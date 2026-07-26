«أنثروبيك» تطرح «أوبوس 5» الاقتصادي

أعلنت شركة «أنثروبيك»، أول من أمس، عن إطلاق نماذج وميزات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تعزيز كفاءة المهام اليومية للمستخدمين باستقلالية أكبر وكلفة أقل.

وكشفت شركة «أنثروبيك»، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، عن نموذجها الجديد «أوبوس 5» من عائلة «كلود»، والذي يقترب من قدرات نموذجها الأقوى «فيبل 5» بنصف الكلفة. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مديرة المنتجات في «أنثروبيك»، ديان بين، قولها إن «هذا الإصدار يتسم بكفاءة تفوق سابقه (أوبوس 4.8)»، مشيرة إلى سعي الشركة المستمر لتقديم ذكاء اصطناعي رائد وفي متناول الجميع.

ويتميز النموذج الجديد بملاءمته المهام المكتبية والبرمجة، مع قيود وقائية أقل ومقاومة أعلى للتلاعب مقارنة بنموذج «فيبل 5» الذي تم تعليقه مؤقتاً، وقالت مديرة المنتجات إن «أوبوس 5» هو الخيار الأمثل للقيمة، بينما يُخصص «فيبل 5» للمشاريع المعقدة التي تتطلب عملاً طويلاً ومستقلاً.

إلى ذلك، طرحت شركة «ميتا» في الوقت ذاته مزايا جديدة لخدمة «ميتا إيه.آي» في أسواق محددة، مدعومة بنموذجها الجديد «ميوز سبارك 1.1»، إذ تتيح هذه النسخة إنجاز المهام المتكررة وتقديم إفادات يومية دون توجيهات مستمرة، مع الحفاظ على سيطرة المستخدم وإتاحة الدردشات في وضع التصفح المتخفي.

ووصفت «ميتا» في منشور على مدونتها هذا التحديث بأنه خطوة نحو «الذكاء الفائق الشخصي». وأطلقت الشركة بشكل منفصل تطبيقاً جديداً باسم «سيلر» لتقديم أدوات بيع مخصصة لتجار منصة «متجر فيس بوك»، وذلك قبيل الإعلان المقرر عن نتائجها المالية للربع الثاني في 29 يوليو.