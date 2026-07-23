البنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس عند 2.25%، في خطوة متوقعة بعد رفعها الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ما يعكس حالة ترقب تجاه مسار التضخم وأسعار الطاقة.

وقال البنك في بيان له إن "عدم اليقين لا يزال مرتفعاً، والأثر الكامل لصدمة الطاقة على التضخم لم يتبلور بعد"، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يراقب "كثافة هذه الصدمة ومداها، إلى جانب تداعياتها غير المباشرة وتأثيرات الجيل الثاني".