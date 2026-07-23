تراجع الذهب عن أعلى مستوياته خلال أسبوعين مع ارتفاع النفط

تراجع سعر الذهب، اليوم، عن أعلى مستوياته خلال أسبوعين والمسجل في الجلسة الماضية، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ، وارتفاع أسعار النفط.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية، بحلول الساعة 03:24 بتوقيت جرينتش، عند ​4132.01 دولار للأوقية بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولار في الجلسة الماضية، ​وهو أعلى مستوى له منذ السابع من يوليو الجاري.

وانخفضت ⁠العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 % إلى 4134.60 دولار.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من ستة أسابيع، بينما تراجع الدولار 0.1 %، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية ‌أقل ⁠تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين إلى أعلى مستوى لها خلال 17 شهرا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 59.90 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 0.7% إلى ​1656.24 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1301.25 دولار.