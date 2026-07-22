العقود الآجلة لخام برنت تصعد 3.06 دولارات لتصل إلى 94.07 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء أعلى مستوياتها عند التسوية منذ 11 يونيو.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.06 دولار أو 3.36 بالمئة إلى 94.07 دولاراً للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوياتها منذ نحو ستة أسابيع، بعد أن سجلت خلال الجلسة 95.47 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 دولار أو 2.95 بالمئة إلى 86.83 دولاراً للبرميل.

واتسع الفارق السعري الآجل لعقد خام برنت بين العقد الفوري والعقد المستحق بعد ثلاثة أشهر إلى 9.26 دولارات للبرميل، وهو أعلى ⁠مستوى منذ 22 مايو.