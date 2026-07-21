الذهب والدولار يسجلان مكاسب جديدة قرب ذروة أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، مدعومة بتراجع أسعار النفط .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4023.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:46 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3% إلى 4028 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 56.93 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1591.22 دولار، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1256.68 دولار.

وفي سوق العملات، حوم الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع، إذ استقر أمام الين عند 162.50 ين، فيما سجل اليورو 1.1415 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3434 دولار. كما استقر مؤشر الدولار عند 100.96، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 15 يوليو.

في المقابل، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5860 دولار، مسجلا أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو، بينما صعد الدولار الأسترالي إلى 0.7001 دولار.