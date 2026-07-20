شاشة محمولة تدعم تقنية الحبر الإلكتروني

أعلنت شركة «إيه أو سي» التايوانية (AOC)، إطلاق الشاشة «13T5S» المحمولة الجديدة التي تدعم تقنية الحبر الإلكتروني (E Ink) الموفرة للطاقة.

وأوضحت الشركة، أن الشاشة تأتي بلوحة «E Ink Kaleido 3» لمسية، قياس 13.3 بوصة، وبدقة وضوح «3200 × 2400» بيكسل، مع كثافة بيكسلات تبلغ 300 بيكسل في البوصة. وتنخفض دقة الوضوح إلى «1600 × 1200» بيكسل عند عرض المحتويات بالألوان مع كثافة بيكسلات تبلغ 150 بيكسل لكل بوصة، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 30 هرتز، وهو معدل مرتفع بالنسبة لشاشات الحبر الإلكتروني.

وتأتي الشاشة مع غطاء واقٍ لا يحمي الشاشة أثناء النقل فحسب، بل يُستخدم أيضاً كحامل. ولا تشتمل الشاشة على بطارية مدمجة، وبدلاً من ذلك تحتوي على منفذَي USB-C، ويمكن تشغيل الشاشة عبر كابل USB-C من جهاز «لاب توب»، أو توصيل شاحن بالمنفذ الثاني لشحن «لاب توب» عبر الشاشة. وتتوافق الشاشة مع نظام تشغيل مايكروسوفت «Windows» فقط، وستتم إتاحة دعم نظام «macOS» من «أبل» عبر تحديث للبرمجيات الثابتة (الفيرموير). ويبلغ سُمك الهيكل المصنوع من الألمنيوم نحو 8 ميلمترات، ويزن 700 غرام.