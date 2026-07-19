«بوينغ» تبقي على توقعات 20 عاماً للطلب على الطائرات

أبقت شركة «بوينغ» على توقعاتها بوجود طلب ​عالمي قوي على الطائرات التجارية الجديدة خلال الـ20 عاماً ‌المقبلة، ​وذلك في توقعات للسوق أصدرتها الشركة الأميركية لصناعة الطائرات في إنجلترا، أمس، قبيل انطلاق معرض «فارنبره» الجوي.

وجاءت توقعات الشركة مطابقة تقريباً لتوقعاتها في عام 2025. وتوقعت «بوينغ» أن تبلغ عمليات التسليم العالمية على مستوى القطاع 43 ألفاً و625 طائرة ⁠ركاب وطائرة شحن جديدة على مستوى العالم من عام 2026 حتى 2045، منها 33 ألفاً و545 طائرة ذات ممر واحد، و7715 طائرة عريضة البدن، و930 طائرة مصنعة لغرض الشحن، و1435 ‌طائرة للرحلات الإقليمية.

وخفضت شركة «إيرباص»، المنافسة الأوروبية لـ«بوينغ»، هذا الشهر توقعاتها بنسبة 1% لتصل إلى 42 ألفاً و60 طائرة جديدة، مشيرة إلى ‌التوترات الدولية والتجارية.

وتتوقع «بوينغ» نمو حركة نقل ‌الركاب جواً بنحو 2.3% هذا العام، أي أقل من نصف ‌معدل النمو المسجل العام ‌الماضي والبالغ 5.3%. وتتوقع أن ينتعش النمو إلى ما بين 6 و7% في ​عام 2027، وإلى ‌ما بين 5% و6% في 2028. وقال نائب رئيس قسم التسويق التجاري في «بوينغ»، دارين ⁠هولست، للصحافيين: «تشير توقعاتنا إلى أن حركة نقل الركاب على الصعيد العالمي ستصل إلى المستوى ​الذي ⁠كان من المفترض ⁠أن تصل إليه بحلول نهاية عام 2028».

ووصف التباطؤ الحالي بأنه يختلف عن صدمة الطلب التي استمرت لسنوات عدة بسبب ⁠جائحة «كوفيد-19».

وتتوقع «بوينغ» نمو عدد المسافرين 4% سنوياً على مدار الـ20 عاماً المقبلة، مع ارتفاع حركة الشحن 3.7%، وتوسع أسطول الطائرات 3%، ونمو الاقتصاد العالمي 2.5%. ومن المتوقع أن تستحوذ الصين على 21% من عمليات التسليم، تليها ‌منطقة أوراسيا بنسبة 20%، وأميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا بنسبة 19% لكل منهما، ​والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 10%، وأميركا اللاتينية بنسبة 6%، ومنطقة أوقيانوسيا وشمال شرق آسيا بنسبة 5%.