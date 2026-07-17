أسهم نتفليكس تهبط 11% مع مخاوف من تباطؤ النمو

تراجع سهم نتفليكس بأكثر من 11% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، اليوم الجمعة، بعدما توقعت شركة البث التدفقي تباطؤ نمو الإيرادات خلال الربع المقبل، وقلصت الإفصاحات المتعلقة ببيانات المشاهدة، ما أثار مخاوف المستثمرين من وصول وتيرة نموها، التي تفوقت بها على منافسيها، إلى ذروتها.

وفي أحدث خطوة لتقليص الإفصاحات، أعلنت الشركة أنها ستخفض وتيرة نشر تقرير ساعات المشاهدة إلى مرة واحدة سنوياً بدلاً من مرتين، اعتباراً من عام 2027، وذلك بعد قرارها العام الماضي التوقف عن الإفصاح عن أعداد المشتركين.

ويرى مستثمرون أن هذه الخطوة تقلل من مستوى الشفافية في وقت تواجه فيه نتفليكس منافسة متزايدة من شركات الإعلام التقليدية، إلى جانب منصة "يوتيوب".