الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر ونصف

يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع اليوم، إذ أدى تصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة ‌وإيران إلى ​ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من الضغوط التضخمية وعزز احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3988.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:13 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أول يوليو.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 3992 دولارا. ومع ذلك، فقد المعدن الأصفر 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ مطلع يونيو.

وقال كبير محللي السوق في كي.سي.إم ‌تريد، تيم واترر: "حتى مع رقمي مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين المعتدلين، فإن ارتفاع أسعار ‌النفط هذا الأسبوع يعني ‌أن المتداولين لم يتمكنوا ببساطة من الاحتفال بأرقام التضخم الأقل".

وتابع "تمثل المخاوف ‌حيال التضخم والعائدات ​القوى المهيمنة التي تعيق ارتفاع الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 55.22 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1605.62 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.86 دولار. وتتجه ​المعادن الثلاثة نحو تسجيل ‌خسارة أسبوعية.