استقرار أسعار الذهب وتباين المعادن النفيسة الأخرى

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 4057.34 دولار للأونصة بعد انخفاضه واحداً بالمئة تقريباً في وقت سابق من الجلسة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% مسجلة 4051.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 57.55 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 1646.47 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1293.58 دولار.