رئيس المركزي الأميركي يتعهد بتأدية واجبه حال تعرضه لضغوط من ترامب

تعهد رئيس ​مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" كيفن وارش اليوم الثلاثاء "بالقيام بواجبه" ‌في حال ​تعرضه لضغوط من الرئيس دونالد ترامب، وذلك في تعليقه الأكثر صراحة على ما يبدو حتى الآن بشأن كيفية تعامله مع هذا النوع من الضغوط التي واجهها سلفه خلال معظم فترة ولايته.

وردا على سؤال عن تصرفه في حال واصل ترامب استهداف مجلس الاحتياطي بمساع شملت محاولة إقالة ليزا كوك، عضو المجلس، قال وارش أمام ‌لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب إن المحكمة العليا الأميركية أعادت مؤخرا تأكيد استقلالية مجلس الاحتياطي في تحديد السياسة ‌النقدية.

وقال وارش للمشرعين إنه في حال استُهدف ‌شخصيا "سأواصل القيام بواجبي"، مرددا تعليقات أدلى بها رئيس ‌الاحتياطي الاتحادي السابق جيروم ‌باول في مناسبات مختلفة عندما سُئل عما سيفعله إذا حاول ترامب ​إقالته.

وتولى وارش التعامل ‌مع الاقتصاد ​ومع ترامب في مرحلة يصعب توقع مسارها. فالتضخم يتجاوز حاليا هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة، فضلا عن وجود ضبابية بشأن الصراع ​في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع ليصل إلى 3.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو ، وذلك بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

ولا يرى المتعاملون سوى احتمال بنسبة 12 بالمئة تقريبا لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ‌مجلس الاحتياطي المقرر في 28 و29 يوليو ، مقابل حوالي 42 ​بالمئة يوم الاثنين، وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويقدر المتعاملون احتمال رفع سعر الفائدة في اجتماع 15 و16 سبتمبر بنحو 53 بالمئة، بانخفاض عن ​حوالي 75 بالمئة في ‌اليوم السابق.