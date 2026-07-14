الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين

انخفض الذهب، اليوم، إلى أدنى مستوى له في أسبوعين. و تراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3993.83 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن خسر حوالي ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 4000.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 56.98 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوعين، ونزل البلاتين واحداً ?بالمئة إلى 1589.35 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1242.54 دولار.