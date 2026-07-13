الذهب يهبط أكثر من 1% مع ارتفاع النفط

انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم، إذ أدت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز إلى ​ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أنعش توقعات رفع أسعار ‌الفائدة لمكافحة الضغوط التضخمية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4072.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.8 ​بالمئة إلى 4081.70 دولار.