تراجع أسعار الذهب وسط تباين أداء المعادن النفيسة

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، لتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4103.23 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب (تسليم أغسطس) بنسبة 0.7% لتسجل 4113.70 دولار للأوقية.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 59.56 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1616.72 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 2.2% ليبلغ 1274.50 دولار للأوقية.