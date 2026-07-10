"شي إن" تمضي في التحضير لطرح أسهمها في بورصة هونغ كونغ

تمضي شركة "شي إن" في استعداداتها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، بعد تعثر محاولاتها السابقة للإدراج في أسواق أخرى.

وقالت المصادر إن شركة الأزياء السريعة ومستشاريها قد يسعون إلى تنفيذ الطرح خلال الأشهر المقبلة، إذا حصلوا على موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

وأضافت المصادر أن المناقشات الأخيرة مع الجهة التنظيمية الصينية أسفرت عن مؤشرات إيجابية بشأن طلب الطرح، إلا أن الموعد النهائي للاكتتاب العام لم يُحسم بعد.

وأشارت إلى أن الجدول الزمني للعملية لا يزال عرضة للتغيير، في انتظار استكمال الموافقات التنظيمية.

ويأتي التوجه نحو بورصة هونغ كونغ بعد محاولات لم تكلل بالنجاح لإدراج أسهم "شي إن" في الولايات المتحدة ثم في لندن، ما دفع الشركة إلى البحث عن بديل في الأسواق الآسيوية.

وكانت "شي إن" قد نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة في عام 2021، في إطار إعادة هيكلة أعمالها وتوسيع حضورها العالمي.