الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار ​الذهب في بداية تعاملات اليوم، في وقت تقيم ‌فيه الأسواق ​مخاطر التضخم الناجمة عن أحدث تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران ودفعت توقعات متجددة برفع أسعار الفائدة المعدن الذي لا يدر عائدا صوب هبوط أسبوعي. بحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4122.09 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها نحو خسارة أسبوعية بنسبة تتجاوز واحدا بالمئة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4131.50 دولار.

ووفقا ​لأداة فيد ووتش ‌التابعة لسي.إم.إي، ​ترى الأسواق احتمالا نسبته 64 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بنحو 54 بالمئة قبل أسبوع.

وصدر هذا الأسبوع محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد ​في يونيو، وأظهر مخاوف متزايدة بين صناع السياسة النقدية حيال ارتفاع التضخم، فيما رأى عدد قليل أن هناك ما يبرر رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 59.94 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1614.22 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1252.75 دولار. وتتجه ​المعادن الثلاثة لتكبد خسارة ‌أسبوعية.

