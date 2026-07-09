المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وأوضحت اللجنة وفق بيان للبنك، اليوم الخميس، أنه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على الترتيب، إلى جانب سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 19.50%.

وأكدت اللجنة أن القرار جاء في ضوء تقييمها لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ اجتماعها السابق.

وكان البنك قد ثبت أسعار الفائدة في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية مايو وأبريل الماضيين، بعد مرتين خفض فيهما الفائدة 1% خلال ديسمبر 2025 وفبراير 2026.