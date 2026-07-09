الذهب ينخفض وسط مخاوف التضخم

انخفض سعر الذهب، اليوم، وحوم قرب ​أدنى مستوى له خلال أسبوع والذي سجله ‌في الجلسة ​الماضية، بفعل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وأذكى المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 03:43 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4060.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعد نزوله أمس، إلى أدنى مستوى له منذ مطلع يوليو.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3 ‌بالمئة عند 4069.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.77 دولار للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1591.13 دولار وزاد سعر البلاديوم 0.8 ​بالمئة إلى 1223.95 ‌دولار.