خام برنت يقفز أكثر من 5% عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت"، ملوحاً بشن ضربات جديدة قد تبدأ الليلة، وهو ما دفع أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوعين.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.08 دولار أو 4.37% عند التسوية إلى 73.52 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.86 دولار أو 5.2% عند التسوية إلى 78.02 دولار للبرميل.