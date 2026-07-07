ضريبة القصور في بريطانيا.. آلاف المنازل الفاخرة تربك الحكومة قبل التطبيق

أظهرت دراسة بريطانية أن نحو 40% من المنازل التي تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليون جنيه استرليني، لم تسجل أي عملية بيع لها لدى دائرة تسجيل الأراضي.

يبرز ذلك حجم التحدي الذي تواجه الحكومة البريطانية في تحديد المنازل في إنجلترا الخاضعة لضريبة "القصور" المُقترحة.

وستدخل هذه الضريبة، المعروفة باسم "ضريبة المجلس الإضافية للعقارات ذات القيمة العالية"، حيز التنفيذ في أبريل 2028 وفق تقرير لموقع "بارنز لو".

وستُفرض بواقع 2500 جنيه استرليني سنوياً على المنازل في إنجلترا التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه استرليني، مع فرض رسوم أعلى على المنازل التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليون، و3.5 مليون، و5 ملايين جنيه استرليني. وتتوقع الحكومة أن تُدرّ هذه الضريبة 430 مليون جنيه استرليني سنوياً.

وقدّر موقع "زوبلا" العقاري وجود 183 ألف منزل تزيد قيمتها عن مليوني جنيه استرليني حتى مايو 2026، وهو ما يُمثّل أعلى 0.9% من المساكن في إنجلترا من حيث القيمة. كما يوجد 75 ألف منزل آخر تقل قيمتها قليلاً عن هذا الحد، أي ما يزيد عن 1.75 مليون جنيه استرليني.

لكن هذه التقديرات، التي تُنتجها أساليب التقييم الآلي، تحتاج إلى مراجعة دقيقة من قِبل الحكومة لضمان فرض الضرائب على المنازل بشكل صحيح.

كما وجد موقع زوبلا أن متوسط الفترة الزمنية منذ آخر عملية بيع للمنازل التي تزيد قيمتها عن 1.5 مليون جنيه استرليني والمسجلة في دائرة تسجيل الأراضي، بلغ 11 عاماً. ويفتقر ما يقرب من ثلثي هذه المنازل إلى شهادة كفاءة الطاقة، وهو معيار يؤثر بشكل متزايد على التقييم.

وقد لفت وكلاء العقارات والباحثون الانتباه إلى صعوبة تقييم المنازل في الشريحة العليا من السوق، حيث يوجد تباين أكبر بين العقارات، وانخفاض في وتيرة المعاملات، وزيادة في احتمالية تقديم أساليب التقييم الآلي لتقييمات غير دقيقة.

وقد حذر البعض من سيل من الطعون المقدمة من أصحاب المنازل على التقييمات.

وقال المدير التنفيذي في زوبلا، ريتشارد دونيل، لصحيفة فايننشال تايمز، "يُعدّ التقييم أكثر تعقيدًا في أعلى 1% من سوق الإسكان. ويكمن التحدي في كيفية بناء الثقة بصحة هذه التقييمات".

وتقع مهمة تقييم ما إذا كان المنزل خاضعًا للضريبة أم لا على عاتق وكالة التقييم العقاري، التي صرّحت بأنها ستدرس المنازل التي تبلغ قيمتها التقديرية 1.5 مليون جنيه استرليني أو أكثر لتحديد مدى دقة هذه القيم.

وستستخدم الوكالة نظام التقييم الآلي، الذي يُقيّم قيمة العقارات - حتى في حال عدم وجود عملية بيع - من خلال دراسة العلاقة بين أسعار البيع وخصائص العقار عبر العديد من المعاملات، وستستعين بمُقيّمين عقاريين مُحترفين عند الحاجة إلى مزيد من التقييم.

لكن قد يصعب التحقق من البيانات دون معاينة العقار. فالمميزات غير المرئية من الشارع، مثل أعمال الحفر في القبو أو التجديد الكامل، غير مُسجلة في السجلات العامة، وقد تؤثر بشكل كبير على التقييم. وقالت شركة زوبلا: "قد تُظهر بيانات التخطيط طلبًا للتخطيط، لكن هذا لا يعني بالضرورة اكتمال العمل".

وأضاف دونيل أنه بالنسبة للمنازل باهظة الثمن، قد يكون من الصعب الحصول على أدلة حول جودة العقار وحالته. قال: "في سوق العقارات الفاخرة في لندن، على سبيل المثال، يختلف المنزل المتهالك الذي يحتاج إلى مبالغ طائلة لإصلاحه اختلافًا كبيرًا عن المنزل المجاور الذي تم تجديده حديثًا ليصبح في حالة ممتازة".

وسيقع العبء الأكبر للضريبة على لندن وجنوب شرق إنجلترا، وهما منطقتان تمثلان 85% من العقارات الخاضعة للضريبة في إنجلترا، وفقًا لتقديرات زوبلا.

ووجدت الشركة أن هناك حوالي 125 ألف منزل تزيد قيمتها عن مليوني جنيه استرليني في لندن، و34100 منزل في جنوب شرق البلاد، مقارنةً بـ200 منزل فقط في شمال شرق البلاد.

وتُسهم وتيرة المعاملات العقارية في لندن وكثافة المساكن فيها في جعل نماذج التقييم الآلي أكثر دقة هناك. ولكن خارج العاصمة، فإن الندرة النسبية للمنازل باهظة الثمن - وبالتالي ندرة البيانات التي يمكن الاستناد إليها لإجراء المقارنات - تعني أن النزاعات المتعلقة بالتقييم أكثر احتمالًا في هذه المناطق، بحسب زوبلا.

وتجري الحكومة مشاورات مع القطاع العقاري والجهات المعنية الأخرى بشأن تطبيق الضريبة، بما في ذلك الأسباب المحتملة للإعفاءات ومقترحات تمكين أصحاب المنازل من الطعن في التقييمات. تنتهي فترة التشاور في 14 يوليو.

وقالت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية: "لدينا خبرة واسعة في تقييم العقارات السكنية، وسنستخدم مجموعة متنوعة من الأدلة، بما في ذلك بيانات المبيعات عند توفرها، إلى جانب خصائص العقار وغيرها من المعلومات ذات الصلة، لتحديد فئات التقييم لنظام تقييم العقارات السكنية عالية القيمة.