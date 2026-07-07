أسعار الذهب تتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في أسبوعين

انخفضت أسعار ​الذهب، اليوم، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ‌ترقب المستثمرين صدور ​محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يونيو بحثا عن دلائل حول توجه السياسة النقدية للمحافظ الجديد كيفن وارش.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4127.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.7 بالمئة إلى 4139.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 61.10 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1617.20 دولار، وتراجع البلاديوم ​1.3 بالمئة إلى 1251.61 دولار.