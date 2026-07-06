الهند تطالب بمحو المحتوى المسيء للأطفال من «إنستغرام»

طالبت الهند شركة «ميتا» بمحو المحتوى الجنسي المتضمن أطفالاً من منصاتها، وتشمل «إنستغرام»، فيما يعد أحدث مشكلة تنظيمية تواجهها الشركة الأميركية الكبرى للتكنولوجيا، وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن وزارة التكنولوجيا الهندية طالبت، شركة «ميتا» بوقف جميع الإعلانات، وغيرها من المحتويات التي تنطوي على إساءة واستغلال جنسي للأطفال، وطلبت الوزارة أيضاً تقديم رد مفصل للحكومة خلال الأسبوع المقبل.