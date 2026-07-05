917 مليار دولار إيرادات قطاع البرمجيات في الصين

ارتفعت إيرادات صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وأوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، زيادة الإيرادات الإجمالية لصناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلى (6.25) تريليونات يوان (نحو 917.2 مليار دولار أميركي) بين شهري يناير ومايو الماضيين، بزيادة (10.3%) على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي أرباح الصناعة بنسبة (2.2%) على أساس سنوي ليصل إلى (717.3) مليار يوان.

وبلغ حجم صادرات الصناعة 27.65 مليار دولار، مسجلاً نمواً مزدوج الرقم (12.8%).