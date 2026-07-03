للشهر الثاني.. انخفاض أسعار الغذاء العالمية في يونيو

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل ⁠طفيف في يونيو حيث فاق تراجع أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار الزيوت النباتية واللحوم.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة دولياً، 130.3 نقطة في يونيو، بانخفاض عن 130.8 في مايو.

وانخفض المؤشر بالفعل في مايو من أعلى مستوى في ⁠ثلاث سنوات في ‌أبريل، عندما أدت حرب إيران إلى ارتفاع في ⁠أسعار الزيوت النباتية.

وقالت الفاو إن قراءة يونيو أعلى بنسبة 1.7% عنها قبل عام، لكنها أقل بنسبة 18.7% من ذروة مسجلة في مارس 2022 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.