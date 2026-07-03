الذهب يتجه لأول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم، ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة ​أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في أعقاب صدور بيانات توظيف أمبركية جاءت أضعف من التقديرات.

وصعد الذهب في المعاملات ​الفورية 1.4 بالمئة إلى 4179.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ​0235 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى له منذ ⁠23 يونيو. وزادت العقود الأمبركية الآجلة للذهب ​تسليم أغسطس 1.6 بالمئة إلى 4193.20 دولار.