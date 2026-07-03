الذهب يتجه لأول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع
ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم، ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في أعقاب صدور بيانات توظيف أمبركية جاءت أضعف من التقديرات.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4179.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو. وزادت العقود الأمبركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.6 بالمئة إلى 4193.20 دولار.
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