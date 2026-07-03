تسلا تفقد 120 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد

هبط سهم تسلا بنسبة 7% في جلسة، أمس الخميس، مسجلاً أكبر خسارة يومية في نحو عام كامل، لتفقد الشركة 120 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر على الرغم من أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية قد سجلت مبيعات في الربع الثاني فاقت التوقعات، مدفوعةً بانتعاش السوق الأوروبية.

إذ سلمت الشركة 480126 سيارة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو رقم قياسي للربع الثاني، بزيادة قدرها 25% تقريباً عن العام السابق، متجاوزةً بذلك بسهولة متوسط تقديرات المحللين البالغ 402776 سيارة.

وقد ساهم في انتعاش تسلا في أوروبا ارتفاع أسعار الوقود، والحوافز الحكومية للسيارات الكهربائية، وتسارع وتيرة تحويل أساطيل الشركات إلى الكهرباء، وتراجع ردود فعل المستهلكين السلبية تجاه توجهات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك اليمينية المتطرفة العام الماضي.