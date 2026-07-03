سوار لياقة ذكي بفترة تشغيل حتى 21 يوماً

أعلنت شركة «شاومي» الصينية عن إطلاق سوار لياقة بدنية ذكي، يتمتع بمقاومة الماء حتى عمق 50 متراً، بحيث يمكن ارتداؤه أثناء السباحة.

وذكرت أن سوار اللياقة الجديد «Smart Band 10 Pro» يأتي بجسم مصنوع من الألمنيوم أو السيراميك الأبيض، ويمتاز بمقاومة عالية للخدوش، بينما يبلغ وزنه 28.7 غراماً.

ويشتمل السوار على شاشة «AMOLED» قياس 1.74 بوصة، وبدرجة سطوع تصل إلى 2000 نيت، ما يسهل قراءة بيانات الشاشة في ضوء النهار.

وأشارت «شاومي» إلى أن مستشعر نبضات القلب المحسن، يقيس معدل النبض بدقة تصل إلى 98.2%، إضافة إلى مستشعر لقياس نسبة تشبع الأوكسجين في الدم، وتشتمل باقة التجهيزات أيضاً، على مقياس تسارع «وجيروسكوب» ومستشعر للإضاءة المحيطة، فضلاً عن شريحة «NFC» ووحدة «GPS» وأكثر من 200 واجهة ساعة مع دعم أكثر من 150 وضعاً رياضياً، وتم تجهيز السوار الجديد ببطارية بسعة 350 مللي أمبير ساعة، وتمتد فترة تشغيلها إلى 21 يوماً، لكن مع تفعيل وظيفة الشاشة الدائمة «Always on» تتقلص فترة تشغيل البطارية إلى ثمانية أيام.