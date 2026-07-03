«باوربانك» مغناطيسي بقدرة 25 واط

كشفت شركة «بيلكين» عن إطلاق «باوربانك» مغناطيسي جديد، يمتاز بسعة 10 آلاف مللي أمبير ساعة، وأوضحت الشركة الأميركية أن «الباوربانك UltraCharge Slim Magnetic Power Bank 10K» الجديد يدعم وظيفة الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 25 واط بفضل تقنية «Qi2.2»، ويتم تثبيته مغناطيسياً بهواتف «آي فون 17» و«آي فون 16»، من «أبل»، وكذلك بهاتف «بيكسل 10 برو إكس إل» من «غوغل».

وأضافت أن منفذ «USB‑C» يتيح إمكانية شحن الأجهزة بقدرة تتجاوز 25 واط، لكن عند استعمال كلا المنفذين فإن قدرة الشحن تنخفض إلى 15 واط لكل جهاز، وتروّج «بيلكين» لـ«الباوربانك» الجديد من خلال التصميم النحيف للغاية، حيث لا يتعدى سُمكه 15.24 ملليمتراً، ومع ذلك يبدو ضخماً بشكل ملحوظ، فيما يوفر الجسم المصنوع من الألمنيوم إحساساً بالفخامة، بينما توضح الشاشة الرقمية الصغيرة السعة المتبقية.

وأعلنت شركة «بيلكين» عن طرح «الباوربانك» الجديد باللونين الأسود والرمادي الفاتح، نظير سعر يبلغ 90 دولاراً، وتتضمن باقة المرفقات كبل «USB‑C» بطول 60 سنتيمتراً.