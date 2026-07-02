العقود الآجلة لخام برنت ترتفع عند التسوية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.32% لتبلغ عند التسوية 71.80 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 11 سنتاً أو 0.16% لتبلغ عند التسوية 68.69 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر 1.4% لتسجل 70.60 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 1.5% ليبلغ 67.55 دولار للبرميل، وهو المسار السلبي الرابع على التوالي منذ مارس العام الماضي.