تراجع متوسط فائدة التمويل العقاري في أميركا إلى أقل مستوياته منذ 7 أسابيع

تراجع متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري أجل 30 عاماً في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي ليصل إلى أقل مستوياته منذ منتصف مايو الماضي مما يخفف تكلفة الاقتراض بالنسبة لمشتريي المنازل المحتملين.

وذكرت مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري اليوم الخميس أن متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري أجل 30 عاماً تراجع خلال الأسبوع الحالي إلى 6.43% مقابل 6.49% خلال الأسبوع الماضي و6.67% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذا التراجع البسيط انخفض متوسط سعر الفائدة إلى أقل مستوياته منذ 14 مايو عندما سجل 6.36%.

في الوقت نفسه تراجع متوسط سعر الفائدة للقروض أجل 15 عاماً المفضلة لدى أصحاب المساكن لإعادة تمويل قروضهم إلى 5.79% خلال الأسبوع الحالي مقابل 5.84% خلال الأسبوع الماضي و5.8% خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي، بحسب فريدي ماك.

يذكر أن فائدة قروض التمويل العقاري تتأثر بعدة عوامل، بدءا من قرارات سياسة أسعار الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي وصولاً إلى توقعات المستثمرين في سوق السندات بشأن نمو الاقتصاد ومعدل التضخم. وتتبع فائدة التمويل العقاري عادة مسار العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات، والذي تستخدمه مؤسسات التمويل كمؤشر لتحديد أسعار قروض الإسكان.