لتجاوز العقبات السياسية.. "أوبن أيه أي" تبحث منح الحكومة الأميركية 5% من الشركة

تدرس شركة "أوبن أيه أي" منح الحكومة الأميركية، حصة من الشركة بنسبة 5%، في محاولة لتجاوز العقبات السياسية المحتملة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز".

ويرى الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان، أن منح الحكومة الأميركية حصة مالية في الشركة، هو أفضل طريقة لتقاسم عوائد الذكاء الاصطناعي، وقد قدم هذا المقترح خلال محادثات أولية مع الإدارة الأميركية، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن شخصين مطلعين على المحادثات.

ويتضمن الترتيب المقترح قيام شركات أميركية أخرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بمنح حصص مماثلة، مع أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الشركات الأخرى ستوافق على ذلك.

وقد يُسهم منح الحكومة حصة في ملكية الشركة في تعزيز العلاقات مع إدارة ترامب، ويمثل محاولة لمعالجة التداعيات السياسية السلبية من خلال مشاركة الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي مع الجمهور.

وتواجه مختبرات الذكاء الاصطناعي بيئة متزايدة التحديات في واشنطن، مع تزايد قلق الرأي العام الأميركي والسياسيين بشأن بناء مراكز البيانات الضخمة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الوظائف والأمن السيبراني.